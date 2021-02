उत्तराखंड त्रासदी : सुरंग से 34 जिंदगियां बचाने के लिए जुटे हैं सुरक्षाबलों के 800 जवान

दो और शव मिलने से मृतकों की संख्या 34 हो गई. एक अधिकारी ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त तपोवन-विष्णुगाड परियोजना की सुरंग में टनों गाद और मलबा आने के कारण बचाव अभियान में आ रही मुश्किलों को देखते हुए उसमें फंसे 30-35 लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन तथा रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद ली जा रही है.

मौके पर मौजूद उत्तराखंड पुलिस के मुख्य प्रवक्ता और पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया, ‘इस समय हमारा सारा फोकस हमारे पास उपलब्ध सभी संसाधानों जैसे ड्रोन और रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद से सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बचाना है.'

Uttarakhand: ITBP troops help in constructing Jhula bridge across disconnected villages in Chamoli. This will be used to transport ration from one side of the bridge to another side. pic.twitter.com/SlQrgy3We3