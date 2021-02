उत्तराखंड आपदा : अबतक 26 मौतें, 200 लापता, सुरंग में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी

सोमवार पूरी रात भी यहां रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है. जानकारी है कि इस सुरंग में 37 लोग फंसे हुए हैं और अभी तक किसी को भी नहीं निकाला जा सका है. यहां लगातार काम चल रहा है. आईटीबीपी देहरादून के सेक्टर हेडक्वार्टर की डीआईजी अपर्णा कुमार ने बताया कि यहां काम पूरी रात चला है. बहुत सारा मलबा हटाया गया है, लेकिन अभी तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया है.

The operation was carried out the entire night and is under progress. A lot of debris has been removed. We have not been able to establish any contact till now: Aparna Kumar, DIG Sector HQ, ITBP Dehradun