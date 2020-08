वंदेभारत विमान बारिश के चलते रनवे पर फिसला, 35 फुट नीचे गिरकर दो हिस्सों में टूटा: हरदीप पुरी

उन्होंने कहा, ‘‘एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या एएक्सबी-1344 दुबई से 191 यात्रियों को लेकर कोझिकोड आ रही थी. विमान बारिश के कारण रनवे से फिसल गया और 35 फुट गहराई में गिरकर दो हिस्सों में टूट गया.''

पुरी से पहले नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विमान में 190 लोग सवार हुए थे जिनमें 174 यात्री, 10 नवजात, दो पायलट और चालक दल के चार सदस्य हैं. मंत्रालय ने कहा कि बी737 विमान शुक्रवार शाम 7.41 बजे रनवे से फिसला लेकिन विमान के उतरते समय किसी तरह की आग लगने की खबर नहीं है.

