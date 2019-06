...जब जापान में PM मोदी के कार्यक्रम में लगे 'वंदे मातरम' और 'जय श्रीराम' के नारे, देखें VIDEO

जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अभी जापान गए हुए हैं. जापान के कोबे में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया. पीएम मोदी का कोबे में संबोधिन जैसे ही खत्म हुआ वहां 'वंदे मातरम' (Vande Mataram) और 'जय श्रीराम' (Jai Sri Ram) के नारे चारों तरफ गूंजने लगे. लोग वहां पूरे उत्साह के साथ यह नारा लगा रहे थे. इससे पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सात महीने बाद फिर यहां आने का अवसर मिला. यह संयोग है कि पिछली बार जब यहां आया था, तब यहां चुनाव परिणाम आए थे, और आपने मेरे मित्र शिन्जो आबे में भरोसा जताया था, और आज जब मैं यहां आया हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने प्रधानसेवक पर उससे भी ज़्यादा भरोसा जताया है.'

देखें VIDEO

#WATCH Japan: Slogans of 'Vande Mataram', 'Jai Sri Ram' raised at community event at the Hyogo Prefecture Guest House, in Kobe after the conclusion of PM Narendra Modi's address. pic.twitter.com/E5C2kAtpWL