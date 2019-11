वीर सावरकर के पौत्र बोले, 'शिवसेना बदल देगी हिंदुत्व के प्रति कांग्रेस का नजरिया'

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के जुड़ जाने पर भी वीर सावरकर (Veer Savarkar) के पौत्र रंजीत सावरकर ने उम्मीद जताई है कि शिवसेना अपने हिंदुत्व के ऐजेंडे पर अडिग रहेगी. रंजीत ने कहा, ''जहां तक मैं उद्धव जी को जानता हूं, वह कभी भी अपनी हिंदुत्व विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और सत्ता के लिए वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि शिवसेना हिंदुत्व पर कांग्रेस का रुख बदल देगी.''

Ranjeet, Veer Savarkar's grandson, on Shiv Sena joining hands with NCP-Congress: As far as I know Uddhav ji, he won't ever leave his Hindutva ideology&back off from demand of Bharat Ratna to Veer Savarkar for power. I'm confident,Shiv Sena will change Congress' stance on Hindutva pic.twitter.com/XYeCGjE8Vc