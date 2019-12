NCLAT के फैसले पर बोले साइरस मिस्त्री- 'न्यायाधिकरण ने जो फैसला दिया है, वह न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि...'

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) को एक बार फिर टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बहाल करने का आदेश दिया है. फैसले पर खुशी जताते हुए साइरस मिस्त्री ने कहा कि यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है. साइरस मिस्त्री ने कहा, 'न्यायाधिकरण ने आज जो फैसला दिया है, वह न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों और माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के अधिकारों की जीत है. आज का फैसला मेरे रुख की पुष्टि करता है.'



Cyrus Mistry's statement: Today's judgment isn't a personal victory for me,but is a victory for the principles of good governance&minority shareholder rights. The outcome of the appeal is a vindication of my stand. https://t.co/r6nS35LIRH