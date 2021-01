VIDEO: दुश्मन के इलाके में कहर ढहा सकता है भारत का 'स्वार्म ड्रोन', आर्मी डे परेड में दिखी पहली झलक

दिल्ली में आर्मी डे परेड पर स्वार्म ड्रोन ने आकाश में उड़ान भरी. परेड में मौजूद प्रेजेंटर ने कहा कि ये स्वचालित ड्रोन बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दिखाए गए दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक अंदर घुसकर टारगेट को तहस नहस कर सकते हैं और सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है. साथ ही ड्रोन चलाने वाला सुरक्षित भी रहेगा.

#WATCH | For the first time ever, Indian Army demonstrates combat swarm drones at #ArmyDay parade 2021 in Delhi. pic.twitter.com/F12rfo4emN

स्वार्म ड्रोन को भविष्य के युद्ध के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका, चीन, रूस और कुछ यूरोपीय देश इस तरह के ड्रोन को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं.

A ‘disruption in warfare' milestone achieved by the #IndianArmy today with a demo of 75 unit autonomous drone swarm offensive & close support ops display at Cariappa Parade ground. Can enter 50 km inside enemy territory & carry out independent military tasks & destroy targets pic.twitter.com/wbQum0NCsa