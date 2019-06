Video : सम्मान में कुर्सी से नहीं उठा तो पूर्व मंत्री के भाई ने कॉलर पकड़कर पीटा

बिहार के बेतिया जिले में पूर्व मंत्री रेनू देवी के भाई की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है. उसने एक मेडिकल स्टोर में काम कर रहे दवा विक्रेता को इसलिए मारा क्योंकि जब वह दुकान पर पहुंचा तो पीड़ित उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ था. घटना तीन जून की है जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. आरोपी का नाम पीनू है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले तो वह बड़ै रौब से पीड़ित को कुर्सी से खड़े होने के लिए कहता है लेकिन जब उसके 'आदेश का पालन' नहीं होता है तो वह गुस्से में आकर पीड़ित का कॉलर पकड़ता है और थप्पड़ मार देता है. जब पीड़ित अपने बचाव की कोशिश करता है तो पिनू कॉलर पकड़कर दुकान के बाहर खींच लाता है. बाद में वह कार में बैठाकर उससे बाद करने लगता है. वहीं घटना के सामने आने के बाद पीनू की बहन और पूर्व मंत्री रेनू देवी का कई सालों से भाई से बोलचाल नहीं है.

#WATCH: BJP National vice president & former Bihar minister Renu Devi's brother Pinu assaults a chemist at a medical shop in Bettiah allegedly for not standing up to show him respect. Incident caught on CCTV camera. #Bihar (June 3) pic.twitter.com/zSrY0or2Kh