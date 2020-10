VIDEO: लेह एयरबेस पर उतरा IAF का जंबो विमान C-17 ग्लोबमास्टर, जानें इसकी खासियत

राफेल की IAF में शानदार एंट्री, रक्षामंत्री ने कहा- दुनिया को सख्त संदेश, विशेषकर उन देशों को...

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सेना ने चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हथियारों, गोला-बारूद, ईंधन, भोजन और आवश्यक सर्दियों की आपूर्ति तेज कर दी है.

#WATCH: Indian Air Force's C-17 Globemaster transport aircraft landing at the Leh airbase in Ladakh with supplies for troops deployed in forward areas. pic.twitter.com/QV6L7sQsQD