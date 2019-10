राजस्थान : बस एक कदम और जमीन में समा गया यह शख्स, देखें Video

राजस्थान के सिरोही में उस समय सब लोग हैरान रह गए जब अच्छी खासी सड़क पर चला जा रहा है एक शख्स अगला कदम रखते ही जमीन के अंदर समा गया. पहले तो लगा कि बहुत तेज भूकंप की वजह से जमीन में दरार पड़ गई है और वह शख्स जमीन के नीचे चला गया. लेकिन बाद में पता लगा कि इस सड़क के नीचे एक नाला है जिसकी वजह से जमीन ढंस गई है. इस घटना में दो शख्स घायल हुए हैं. फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH: Portion of a footpath built over a drain, collapsed yesterday in Sirohi; 2 injured. #Rajasthanpic.twitter.com/4Ja6pgEt94