जम्मू-कश्मीर में प्रवेश से रोके जाने पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों से राहुल गांधी की कहासुनी,देखें - VIDEO

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें वह श्रीनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आखिर वह जम्मू-कश्मीर के लोगों से क्यों नहीं मिल सकते. इस वीडियो में राहुल गांधी ने अधिकारियों से पूछा कि अगर जम्मू-कश्मीर में हालात समान्य हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है. वह अधिकारियों से यह भी कह रहे हैं कि हम यहां राज्यपाल के बुलावे पर आए हैं. हमारा मकसद सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहां के लोग से मिलकर च रहे हैं यह जानने भर का है. अगर आप चाहें तो हमें उन इलाकों में ही जाने की अनुमति दे दी जाए जहां हालात समान्य हैं. बता दें कि राहुल गांधी अन्य 11 नेताओं के साथ जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए थे लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया और वहीं से उन्हें वापस आना पड़ा.

The govt is saying everything is okay here & everything is normal. If everything is normal why are we not allowed out?: Shri @RahulGandhi



Was it not Governor Satya Pal Malik that invited Mr. Gandhi to come to J&K and assess the situation for himself? #RahulGandhiWithJnKpic.twitter.com/jneIkpOJve