मोहम्मद शमी की अंग्रेजी सुन प्रजेंटर ने कहा- 'योर इंग्लिश बहुत अच्छा', देखें- VIDEO

टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को रौंद दिया. शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान न्‍यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया और पांच वनडे की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. सीरीज में अब तक हुए तीनों मैच भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में जीते. वनडे में तीसरे नंबर की रैंकिंग वाली न्‍यूजीलैंड टीम हर क्षेत्र में उसके आगे समर्पण करती नजर आई. अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम ने हर किसी का दिल तो जीता ही, लेकिन एक मजेदार वाकया अवार्ड सेरेमनी के दौरान हुआ. दरअसल, सेरेमनी के दौरान ऐंकर साइमन डल ने मैन ऑफ द मैच चुने गए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी से न्यूजीलैंड की पिच पर गेंदबाजी को लेकर उनके अनुभवों के बारे में पूछा. शमी ने अपने खास अंदाज और टूटी-फूटी अंग्रेजी में सवालों का जवाब दिया. शमी के जवाब को सुनकर ऐंकर साइमन डल ने कहा कि, ''योर इंग्लिश बहुत अच्छा''. अब सोशल मीडिया पर साइमन डल और शमी का यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

Shami surprises Simon Doull by speaking in English who responds in Hindi "your English bahut achha (very good)" #IndvNZpic.twitter.com/F9p9GDH0Ez