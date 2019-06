World Cup 2019: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच देखने ओवल पहुंचा विजय माल्या, पत्रकारों ने पूछा सवाल तो दिया कुछ यूं जवाब, देखें VIDEO...

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) रविवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ओवल मैदान में हो रहे मैच को देखने पहुंचा. इस दौरान उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह सिर्फ यहां एक मैच देखने आया हैं. बता दें कि विजय माल्या पर कई बैंकों से पैसा लेकर भागने का आरोप है. कुछ दिन पहले भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन की कोर्ट (UK Court) से बड़ा झटका लगा था. लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण ( Extradition) के खिलाफ दी गई माल्या की अर्जी खारिज कर दी गई थी. लंदन की अदालत ने विजय माल्या (Vijay Mallya News) को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी थी. बता दें कि कोर्ट ने माल्या की लिखित अपील को खारिज कर दिया था. इसके बाद मौखिक सुनवाई होगी. बता दें कि बीते फरवरी महीने में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का आदेश दिया था.

London: Vijay Mallya arrives at The Oval cricket ground to watch #IndvsAus match; says, "I am here to watch the game." #WorldCup2019pic.twitter.com/3eCK1wQHDq