VIDEO: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखकर बाहर आए विजय माल्या, भीड़ ने घेरकर लगाए 'चोर है..चोर है' के नारे

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या रविवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को देखने लंदन के ओवल ग्राउंड पहुंचे लेकिन यहां उन्हें खासा शर्मिंदा होना पड़ा. माल्या जब स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे तो लोगों ने उन्हें देखकर 'चोर है...चोर है' चिल्लाना शुरु कर दिया. इसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरी मां को कोई चोट न पहुंचे. दरअसल इस दौरान उनके साथ उनकी मां ललिता भी थीं, जब भीड़ ने उन्हें घेर कर 'चोर है...चोर है' के नारे लगाए. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विजय माल्या ने कहा, 'मैं सिर्फ मैच देखने आया हूं. मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मां को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.' वहीं प्रत्यर्पण के सवाल पर माल्‍या ने कहा, 'कोर्ट में अगली सुनवाई की तैयारी चल रही है, जो जुलाई में होगी.'

#WATCH London, England: Vijay Mallya says, "I am making sure my mother doesn't get hurt", as crowd shouts "Chor hai" while he leaves from the Oval after the match between India and Australia. pic.twitter.com/ft1nTm5m0i