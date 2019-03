मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा बैंकों से बोला विजय माल्या, 'मेरे पैसे ले लो और जेट एयरवेज को बचा लो'

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने जेट एयरवेज के राहत पैकेज को लेकर मंगलवार को सरकारी बैंकों पर "दोहरा मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया. साथ ही विजय माल्या ने मौजूदा मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है. विजय माल्या ने कई ट्वीट कर कहा है कि मैंने बैंकों का बकाया चुकाने के लिए हाईकोर्ट के सामने अपनी चल संपत्ति रखी है फिर बैंक पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं. इससे कम से कम जेट एयरवेज को बचाने में मदद मिलेगी.

विजय माल्या ने कहा- PM बैंकों को मेरा ऑफर स्वीकार करने का क्यों नहीं निर्देश दे रहे?

वित्तीय संकट का सामना कर रही जेट एयरवेज को बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में बैंकों द्वारा कंपनी का प्रबंधन अपने हाथों में लेने के बाद माल्या ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. विजय माल्या ने कहा , " मेरी इच्छा थी कि किंगफिशर के लिए भी ऐसा ही किया जाता.' उन्होंने कहा , "यह देखकर खुशी हुई कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने नौकरी, संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) और कंपनी को बचाने के लिए जेट एयरवेज को मदद मुहैया की. "

I invested over 4000 crores into Kingfisher Airlines to save the Company and its employees. Not recognised and instead slammed in every possible way. The same PSU Banks let India's finest airline with the best employees and connectivity fail ruthlessly. Double standards under NDA

विजय माल्या अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ करेगा अपील, अब भी है 2 सप्ताह का वक्त

विजय माल्या ने कहा, "इन्हीं बैंकों ने बेहतर कर्मचारियों और संपर्क सुविधा वाली देश की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस के मामले में ऐसा नहीं किया और उसे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया. यह राजग सरकार का दोहरा मापदंड है. " माल्या ने दावा किया कि " मैंने किंगफिशर एयरलाइंस और उसके कर्मचारियों को बचाने के लिए कंपनी में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश किया. " उन्होंने किंगफिशर और जेट एयरवेज के मामले में अलग- अलग बर्ताव करने के लिए भाजपा की निंदा की.

शराब कारोबारी ने कहा , " भाजपा के प्रवक्ता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे मेरे पत्रों को जोर-शोर से उठाया और आरोप लगाया कि संप्रग सरकार में सरकारी बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस की गलत तरीके से मदद की. " माल्या ने कहा , " मीडिया ने मुझे मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए लिखने के लिए उकसाया है. मुझे हैरानी है कि वर्तमान राजग सरकार में क्या बदल गया."

And I repeat once again that I have placed liquid assets before the Hon'ble Karnataka High Court to pay off the PSU Banks and all other creditors. Why do the Banks not take my money. It will help them to save Jet Airways if nothing else.