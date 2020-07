क्या जिस कार में विकास दुबे बैठा था वही कार पलटी थी? VIDEO सामने आने के बाद उठ रहे सवाल

लेकिन घटना के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जो पुलिस के बयान और वीडियो में दिख रही घटना में विरोधाभास दिखा रहे हैं. एक वीडियो सामने आया है, जो सुबह तकरीबन चार बजे का है. इसमें पुलिस की तीन गाड़ियां एक टोल बूथ से निकलती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में विकास दुबे जिस कार में बैठा है, वो गाड़ी हादसे में पलटी ही नहीं है. जो गाड़ी पलटी है वो कोई और है. कार की इस अदला-बदली पर फिलहाल पुलिस का कोई बयान नहीं आया है.

वहीं एक और वीडियो भी आया है सामने, जो सुबह करीब साढ़े छह बजे का बताया जा रहा है. यानी कि यह वीडियो एनकाउंटर होने के महज आधे घंटे पहले का है. इस वीडियो में देखा सकता है कि यहां मीडिया की गाड़ियों को रोका जा रहा है और उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है.

