विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने दिए जलाकर दिखाई एकजुटता, ट्वीट के जरिए कही यह बात...

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के जवाब में दिए जलाकर कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाई. ट्विटर पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'एक साथ की गई प्रार्थना से वाकई फर्क पड़ता है. हर व्यक्ति के लिए एकसाथ होकर प्रार्थना कीजिए.' यही नहीं सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, मैरीकॉम, हिमा दास, साक्षी मलिक और साइना नेहवाल समेत कई अन्य खिलाड़ियों ने महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाई.

A prayer in unity does make a difference. Pray for every being and stand together 🙏 https://t.co/EcmiX7EcoA