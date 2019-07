IND vs NZ Match: विराट कोहली कभी 1 तो कभी 9 रन बनाकर हुए आउट, कुछ ऐसा रहा है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रदर्शन

न्यूजीलैंड बनाम भारत (Ind vs NZ) मैच में भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही है. 3.1 ओवर में 3 विकट गवाने वाली टीम इंडिया अब काफी दबाव में है. रोहित शर्मा, विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल के विकट गिरने के बाद भारत की जीत का रास्ता और भी कठिन हो गया है. सेमी फाइनल (Ind vs NZ Match) में कोहली का जादू भी नहीं चल पाया और कोहली (Virat Kohli) 6 गेंदों सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. कोहली के इस प्रदर्शन से लोग काफी निराश है. सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि विराट कोहली (Virat Kohli) इतने कम रन बनाकर सेमीफाइनल (Ind vs NZ World Cup Semi-Final) में आउट हुए हो. इससे पहले के 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी कोहली इसी तरह कम रन बनाकर आउट हुए थे.

न्यूजीलैंड बनाम भारत मैच (India vs New Zealand) के अलावा 2011 और 2015 में हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी कोहली का प्रदर्शन खास नहीं रहा था. 2015 में हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 328 रन बनाकर भारत को हराया था. इस मैच में विराट कोहली ने 13 गेंदों मे सिर्फ 1 रन बनाया था. वहीं 2011 में हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 29 रनों से मात दी थी. लेकिन इस मैच में विराट कोहली ने 21 गेंदों में 9 रन बनाए थे. ऐसे में 3 वर्ल्ड कप के 3 सेमीफाइनल मैचों में कोहली का औसत 3.67 रहा है.

कोहली के प्रदर्शन पर बॉलीवुड एक्टर कमार आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा- मेरा सवाल बहुत सिंपल है. अगर कोहली #IPL भी नहीं जीत सकते तो वह #WorldCup2019 कैसे जीत सकते हैं? वह भारत में सबसे बड़ा गाली गलौज करने वाला ड्रामेबाज हैं.

My question is very simple. If #Kohli can't win #IPL also then how can he win #WorldCup2019? He is a biggest drama abuser player in India.