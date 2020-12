केंद्र और बंगाल की "जंग" में ममता बनर्जी के सपोर्ट में CM भूपेश बघेल, बोले- "दांव पर संघीय ताना-बाना"    

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, "संघीय ताना-बाना एक बार फिर से दांव पर है. केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में घुसपैठ की और अधिकारियों को हस्तांतरित किया है. वह भी चुनाव से ठीक पहले. केंद्र का हस्तक्षेप बहुत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है."

Federalism is at stake yet again. The BJP govt at centre has enchroached the state's area of administration and transfered officers. And that too before elections.

Centre's interference is highly objectionable and condemnable. https://t.co/GdXxMjp5SK