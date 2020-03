क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस कर रही थी दरकिनार? दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके दी ये नई जानकारी

कांग्रेस को दरकिनार करके नई पारी खेलने की तैयारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महसूस किया था कि पार्टी द्वारा उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया. इसी मामले पर दिग्विजय सिंह से कई सवाल पूछे गए. उनसे पूछा गया कि सिंधिया का पार्टी छोड़ने का असली कारण क्या है? क्या वाकई उन्हें पार्टी ने दरकिनार कर दिया था? इस पर उन्होंने एनडीटीवी से फोन पर बात की. साथ ही दिग्विजय सिंह ने सवालों के जवाब में एनडीटीवी के वीडियो को ट्वीट करते हुए इसके पीछे की पूरी जानकारी भी दी.

उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा, ''दरकिनार करने का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता. बल्कि आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किसी भी कांग्रेस नेता से व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकते हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा कि पिछले 16 महीनों में उनकी सहमति के बिना इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया. दुखद, लेकिन मैं उन्हें मोदी-शाह के संरक्षण के तहत शुभकामनाएं देता हूं.''

No question he was not at all sidelined. In fact, please ask any Congress Leader from MP particularly from Gwalior Chambal Division and you would come to know nothing moved in this area without his consent in last 16 months. Sad. But I wish him well under ModiShah Tutelage! https://t.co/ChEycCkrRc