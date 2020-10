देखें- चिनूक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ मंदिर के पास से MI-17 के मलवे को उठाकर भरी उड़ान?

हाल ही में भारतीय वायु सेना के अफसरों ने केदारनाथ मंदिर के पास उस स्थान का दौरा किया था, जहां दुर्घाटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के मलबे गिरे पड़े थे. मलबा उठाने से पहले चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ श्राइण बोर्ड के एम-17 हेलीपैड पर उतरा, फिर चालक दल के सदस्यों ने मलबे को लिफ्ट कराने की व्यवस्था की. इसके बाद वहां से चिनूक मलबे को लेकर उड़ चला.

साल 2018 में, केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित हेलीपैड पर उतरते समय वायु सेना का एमआई -17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. घटना में पायलट को हल्की चोट आई थी, जबकि हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था. IAF ने क्षतिग्रस्त MI-17 को वहीं छोड़ दिया था.

#WATCH: A Chinook helicopter takes off from a helipad in Kedarnath shrine with the debris of Indian Air Force's MI-17 helicopter which had met with an accident in 2018. pic.twitter.com/IzsjU6MVXZ