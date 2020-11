VIDEO: बंगाल की खाड़ी में चार देशों की नौसेना ने दागे ताबड़तोड़ गोले, देखकर चीन के उड़े होश 

भारत के INS शक्ति ने अमेरिका और जापान के युद्धपोतों के साथ युद्धाभ्यास किया.नौसेना के पहले चरण के अभ्यास के दौरान भारतीय और एक आस्ट्र्लियाई युद्धपोत से दागे गए गोले का वीडियो आज जारी किया गया है. यह पहली बार है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान- सभी चार साथी देशों के गठबंधन ने ऑपरेशन क्वाड में इस पैमाने पर एक साथ नौसैनिक अभ्यास किया है.

Watch | Phase 1 of the 24th edition of #NavalExerciseMalabar2020 underway in the Bay of Bengal.



Indian Navy, United States Navy, Japan Maritime Self Defence Force and the Royal Australian Navy are participating in the exercise that started on November 3 pic.twitter.com/G8x8Plz9uH