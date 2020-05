असदुद्दीन ओवैसी बोले- डर की वजह से नहीं छोड़ेंगे अपना मज़हब और पहचान, जबरन "शुद्धिकरण" हमें...

ओवैसी ने आगे लिखा- "हम डर की वजह से हमारा मज़हब, हमारी पहचान और पूजा (इबादत) का हमारा तरीका नहीं छोड़ेंगे. किसी भी तरह का जबरन "शुद्धिकरण" स्वतंत्र रूप से चुने गए मज़हब को छोड़ने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता है. इंशाअल्लाह."

We will not give up our faith, our identity & our manner of worship out of fear. No forced “shuddhikaran” can make us give up our freely chosen faith, inshallah