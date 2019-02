मौसम ने फिर ली करवट, दिल्ली NCR समेत कई इलाकों से बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन

संभावना जताई जा रही थी कि 13-14 जनवरी में दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है. वैसा ही हुआ भी, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में गुरुवार सुबह हल्की बारिश के साथ मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. बुधवार को मौसम साफ रहने के बाद गुरुवार सुबह बारिश ने दस्तक दी. उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रहस्पतिवार शाम तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. मौसम विभाग ने गुरुवार को ओले गिरने की भी संभावना जताई है.मौसम में हुए बदलाव का असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है. इंडिगो ने बुधवार को मौसम में आए बदलाव की वजह से कई फ्लाइट्स के समय में बदलाव करना पड़ा. बता दें कि 7 फरवरी को दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे थे.

Rain lashes parts of Delhi; Visuals from INA pic.twitter.com/6Q7njmMWIt

दिल्ली में हुई बारिश की वजह से एक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है. बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक मौसम के ऐसा ही मिजाज देखने को मिल सकता है.

Delhi witnesses a change in weather and receives rainfall; Visuals from Vijay Chowk pic.twitter.com/QOUAePulGf