दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, आंधी चलने और ओले गिरने के भी आसार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के के आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को शाम छह बजे तक ओले गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है. दिल्ली के कुछ इलाकों में शाम चार बजे के आसपास हल्की बारिश शुरू भी हो गई.

मौसम विभाग ने शाम 4 बजे कहा कि कहा कि अगले दो घंटों के दौरान मेरठ, मोदीनगर, लोनी, खैर सहित आसपास के स्थानों पर ओले गिरने की संभावना प्रबल है.

India Meteorological Department (IMD): Hail precipitation most likely over & nearby of Meerut, Modinagar, Loni, Khair & isolated places of Delhi during the next 2 hours. https://t.co/6C4xM1NJ0E