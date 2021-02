Weather Updates : कोहरे में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली की हवा अब भी 'बहुत खराब'

वहीं, सौराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के अलावा नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसै उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी हल्का कोहरा बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी भी 'वेरी पुअर' यानी 'बहुत खराब' की श्रेणी में बनी हुई है. हालांकि, मुंबई की एयर क्वालिटी में सुधार आया है. आर्थिक राजधानी की एयर क्वालिटी 'मॉडरेट' श्रेणी में आ गई है.

Mumbai's air quality improves to 'moderate' from 'poor' category; air quality in Delhi continues to remain in 'very poor' category: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research