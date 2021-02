Weather Updates: एक बार फिर करवट ले सकता है मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और इन राज्यों में बारिश की आशंका 

आईएमडी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 22 फरवरी यानी सोमवार को भारी बारिश या बर्फबारी की काफी संभावना है. इसके अलावा, अगले पांच दिन जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 22 फरवरी से 24 फरवरी तक कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 21 से 25 फरवरी तक अलग-अलग हिस्सों में बारिश या बर्फबारी की काफी संभावना है. उत्तराखंड में 23 और 24 फरवरी को बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

♦ A fresh Western Disturbance is likely to affect Western Himalayan region from today. Under its influence:

(i) Light to moderate scattered to widespread Rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad and