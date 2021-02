Weather Updates: दिन भर साफ रहेगा मौसम, दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान

Weather Forecast Today: जैसे-जैसे फरवरी का महीना खत्म होने की ओर बढ़ रहा है वैसे-वैसे पारा भी ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है. दिल्ली समेत कई राज्यों में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है. दिल्ली में आज सुबह (24 फरवरी) कोहरा जरूर देखने को मिला लेकिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह दिल्ली के कुछ एक इलाकों को छोड़कर सभी जगह मौसम साफ दिखाई दिया. दिल्ली के पालम में विजिबिलिटी 2000 मीटर और सफदरजंग में यह 1000 मीटर रही. वहीं मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है. यहां न्यूनतन तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री रहने के आसार हैं.

At 0530 hrs IST of today, no dense fog reported. Visibility (500 metre or less ) reported are;

Gorakhpur (east Uttar Pradesh) and Haldia (Gangetic west Bengal); 200 m each;

Digha(Gangetic West Bengal); 500m;

As regards Delhi (Palam 2000m and Safdarjung 1000m) @ndmaindia