Weather Updates: देश के इन राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की आशंका, जानें मौसम का हाल 

मौसम विभाग के मुताबिक, 5 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. साथ ही असम और मेघालय में आंधी-तूफान और गरजना के साथ ओलावृष्टि हो सकती है. मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, अगले 4-5 दिन गर्म हवाएं नहीं चलने के संकेत दिए हैं.

Maximum temperatures are above normal by 3-5 over most parts of Western Himalayan Region; by 2-4 over most parts of northwest India and some parts of Central, East and West India. However no heat wave conditions very likely over the country during next 5 days.