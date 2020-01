पूरे उत्तर भारत में बर्फीली ठंड का प्रकोप, नए साल में करवट लेगा मौसम

Weather Report Today: उत्तर भारत के प्रदेशों में मंगलवार को शीतलहर का प्रकोप जारी रहा. बुधवार को राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोहरे की चादर से ढकी हुई नजर आई. दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारा शून्य डिग्री तक पहुंच गया था और राजस्थान के सीकर में तापमान एक डिग्री दर्ज किया गया था. दिल्ली में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज होने के एक दिन बाद सूरज निकला जिससे शहर के निवासियों को थोड़ी राहत मिली. हालांकि दिल्ली में तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा. दिल्ली के निवासियों को कड़कड़ाती ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में चार जनवरी (शनिवार) तक शीतलहर न चलने और तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है. दिल्ली में बुधवार को हल्का कोहरा छाया रहेगा और गुरुवार को बहुत हल्की बारिश होने का अंदेशा है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में 31 दिसंबर को और कश्मीर घाटी में एक जनवरी से हिमपात होने की पूरी संभावना है.

दिल्ली में 1901 के बाद सबसे अधिक सर्द रहा दिसंबर 2019

Cold wave and fog continues in Delhi, minimum temperature at 2.4°C in Safdarjung; visuals from India Gate. pic.twitter.com/aUYJ0wGgd3