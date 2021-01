दिल्ली-NCR समेत उत्तरी भारत में शीतलहर की वापसी, 2-3 दिनों तक इन राज्यों में कांप सकते हैं लोग

IMD के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. ठंड के अलावा दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे की भी चादर देखी गई. शुक्रवार की सुबह शहर के अलग-अलग इलाकों, मसलन सिविल लाइन्स, आनंद विहार, पंजाबी बाग में घना कोहरा छाया रहा. इसकी वजह से विजिबिलिटी कम दर्ज की गई.

Delhi remains enveloped in a layer of fog; visuals from near Civil Lines



India Meteorological Department (IMD) has predicted a minimum temperature of 5°C and a maximum temperature of 21°C for today. pic.twitter.com/3n2FMaMWqh