Weather Update: दिल्ली समेत हरियाणा और उत्तरप्रदेश के इन जिलों में आज आंधी के साथ हो सकती है तेज बारिश

न्यूज एजेंसी द्वारा मौसम विभाग के हवाले से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सुबह-सुबह आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है.

Thunderstorm with wind speed of 30-50 Kmph with rain would occur over Jind, Aligarh, Narora, Sahswan, Etah, Chandausi, Amroha, Moradabad, Sambhal, Badaun and adjoining areas during next 2 hours (update issued at 0750 IST): India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/smm83NxxSc