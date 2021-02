Weather Updates: दिल्ली-NCR, पंजाब-हरियाणा में घना कोहरा, अगले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश के आसार

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि ‘‘दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के लिए सामान्य है.''विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 55 प्रतिशत रहा. पालम वेधशाला में दृश्यता 100 मीटर, जबकि सफदरजंग वेधशाला में दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई. मौसम वैज्ञानिक ने दिन में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है.

#WATCH: Parts of Haryana shrouded in a dense layer of fog, visuals from Jhajjar-Rohtak bypass this morning. pic.twitter.com/aIx0Nrp7re