Weather Update: दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चादर, फिर करवट ले रहा मौसम- इन राज्यों में बारिश के आसार

IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि, IMD ने 14 से 16 फरवरी के बीच उत्तराखंड में बारिश और हिमपात की संभावना जताई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 16-17 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है और ओले गिर सकते हैं.

Delhi: A thick blanket of fog seen in areas of Geeta Colony and Laxmi Nagar pic.twitter.com/dZ9O7Kv0si