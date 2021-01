दिल्ली से अमृतसर-लखनऊ तक कोहरे का कोहराम: विजिबिलिटी ज़ीरो;  कई ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) से लेकर अमृतसर और लखनऊ तक यानी पूरे उत्तर भारत को आज (शनिवार, 16 जनवरी) सुबह कोहरे ने अपनी घनी चादर में लपेट लिया. पूरे इलाके में विजिबिलिटी शून्य रही. भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक हवा नहीं चलने के कारण कोहरे ने शुक्रवार की शाम से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था. IMD के मुताबिक रविवार तक इससे राहत मिलने के आसार नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार (18 जनवरी) से कोहरे से राहत मिल सकती है.

Zero visibility reported over Delhi, Lucknow and Amritsar due to variable and calm lower-level winds. Similar fog conditions are likely in the morning of January 17 as well. Visibility is likely to improve from January 18: India Meteorological Department pic.twitter.com/eMGZjMFi4d