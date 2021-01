यूपी, बिहार, पंजाब समेत अन्य राज्यों में छाया बेहद घना कोहरा, कई ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के भीतरी इलाकों में अलग-अलग जगह पर हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है. कोहरे के कारण दृश्यता (Visibility) भी कम हुई है.

Fog observed at 0530 IST of 30.01.2021:

Dense to very dense fog reported at isolated pockets of Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim.

Shallow to Moderate fog observed at isolated pockets over northwest Madhya Pradesh, Jharkhand and interior Odisha. pic.twitter.com/IzmjwKFzTd