दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर, ठिठुरन की मार, घने कोहरे ने थामी 14 ट्रेनों की रफ्तार

हरियाणा के नारनौल में कल न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा. इस वजह से विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर के बीच रही. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली -एनसीआर के अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश ,बिहार, पश्चिम बंगाल के हिमालयी इलाके, असम और त्रिपुरा में सुबह घना कोहरा दर्ज किया गया.

Weather Update:दिल्ली में भीषण ठंड और शीतलहर जारी, पारा 1.8 डिग्री तक गिरा

घने कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया है. उत्तर रेलवे की 14 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. सफर के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी भी गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है. आज सुबह AQI 431 दर्ज किया गया.

Delhi: Fog engulfs parts of the national capital; visuals from near Anand Vihar (pic 1&2) and Singhu border (pic 3&4). pic.twitter.com/Bg8XekYp42