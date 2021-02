Weather Updates: दिल्ली-NCR में छाई कोहरे की मोटी परत, एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के गाजीपुर, मयूर विहार समेत दिल्ली-एनसीआर में कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा देखा गया. वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक, दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' श्रेणी में रही.

#WATCH | Dense fog shrouds parts of Delhi-NCR; latest visuals from Ghazipur area in Delhi. Delhi's air quality is in 'very poor' category, as per System of Air Quality & Weather Forecasting & Research. pic.twitter.com/zGs96uNtkg

मौसम विभाग (IMD) ने 13 से 15 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में सुबह घने से बेहद घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है. इन इलाकों में 16-17 फरवरी की सुबह भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है. उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अलग-अलग हिस्सों में भी 13 और 14 फरवरी को घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

♦ Dense to Very Dense Fog in isolated/some pockets very likely over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and Uttar Pradesh in the morning hours of 13th, 14th & 15th February and Dense Fog in isolated pockets over the same area in the morning hours of 16th & 17th February, 2021. pic.twitter.com/g0eyjdSlN1