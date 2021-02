Weather Updates: दिल्ली के साथ मुंबई की एयर क्वालिटी भी हुई 'बहुत खराब'

Weather Updates Today : शुक्रवार यानी 12 फरवरी, 2021 को राजधानी दिल्ली के साथ-साथ मुंबई की भी एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' की श्रेणी में पहुंच गई है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने बताया कि मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पर पहुंच गया है. वहीं दिल्ली में भी AQI पर 330 पर लेवल के साथ वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' बनी हुई है. अहमदाबाद में भी एयर इंडेक्स पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दिख रही है.

Mumbai's Air quality turns 'very poor', with overall air quality index standing at 322: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research



Air quality in Delhi also continues to remain in 'very poor' category. In Ahmedabad, the air quality is in 'poor' category.