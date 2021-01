पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले दीदी का बड़ा दांव, मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का किया ऐलान

ममता ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार बिना किसी लागत के राज्य के सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने की सुविधा की व्यवस्था कर रही है. ममता की इस घोषणा को विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है.

I am happy to announce that our government is making arrangements to facilitate the administration of #COVID19 vaccine to all the people of the state without any cost: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/I2Y9DvbHeo