बीजेपी की मुस्लिम नेता का दावा- हिंदुओं के समारोह में शामिल हुई तो मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता इशरत जहां (Ishrat Jahan) से उनके मकान मालिक ने हावड़ा स्थित उनका घर खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से हिंदुओं के धार्मिक समारोह में शिरकत की थी. इशरत जहां का कहना है, "लोगों की बहुत बड़ी भीड़ मेरे घर के बाहर इकट्ठी हो गई थी, और मुझसे पूछा, मैं हनुमान चालीसा समारोह में हिजाब पहनकर क्यों गई थी. सभी ने कहा कि मुझे अपने आप यह घर छोड़ देना चाहिए, वरना वे मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देंगे. मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. मैं सुरक्षा की मांग करती हूं. मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है."

BJP leader Ishrat Jahan: Everyone said I should leave the house on my own else they will be push me out of the house forcefully. I am receiving death threats. I demand protection. I live alone with my son, anything can happen to me anytime.” (17.07.2019) #WestBengalpic.twitter.com/j2JHAZJttD