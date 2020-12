3 IPS अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- चुनाव से पहले कंट्रोल की कोशिश  

पिछले सप्ताह कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के एक दिन बाद भारतीय पुलिस सेवा (IPS)के तीन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीनों अधिकारियों को भेजने से इनकार करने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक और पत्र भेजकर ममता बनर्जी सरकार को तीन अधिकारियों को जल्द से जल्द रिलीव करने को कहा है.

चुनाव से पहले TMC के बागी उठा रहे सिर! सुवेंदु अधिकारी की मुलाकातें ममता के लिए खड़ी कर रही मुश्किलें

इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर पर ताबड़तोड़ ट्वीट किए. उन्होंने लिखा है, "राज्य की आपत्ति के बावजूद पश्चिम बंगाल में सेवारत आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र सरकार का आदेश आईपीएस कैडर नियम 1954 के आपातकालीन प्रावधान का जबरदस्त दुरुपयोग है."

GoI's order of central deputation for the 3 serving IPS officers of West Bengal despite the State's objection is a colourable exercise of power and blatant misuse of emergency provision of IPS Cadre Rule 1954. (1/3)

ममता ने दूसरे ट्वीट में लिखा, "यह कुछ और नहीं बल्कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ और पश्चिम बंगाल में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है. विशेषकर चुनाव से पहले उठाया गया यह कदम संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. यह असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

This act is nothing but a deliberate attempt to encroach upon State's jurisdiction & demoralize the serving officers in WB. This move, particularly before the elections is against the basic tenets of the federal structure. It's unconstitutional & completely unacceptable! (2/3)