सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर ममता बनर्जी ने व्यक्त किया दुख, कहा- उनकी कमी खलेगी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार रात पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. बनर्जी ने स्वराज को एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, एक अच्छा इंसान बताया और कहा कि उनके साथ उन्होंने 'संसद में कई अच्छे पल बिताए.' मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'सुषमा स्वराज जी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख हुआ, 1990 के दशक से ही मैं उन्हें जानती थी. भले ही हमारी विचारधाराएँ भिन्न थीं, हमने संसद में कई सौहार्दपूर्ण पल साझा किए. एक उत्कृष्ट राजनेता, अच्छी इंसान. उनकी कमी खलेगी. बनर्जी इस समय चेन्नई में हैं.

Deeply saddened, shocked at the sudden passing away of Sushma Swaraj Ji.I knew her since the 1990s.Even though our ideologies differed, we shared many cordial times in Parliament. An outstanding politician, leader, good human being.Will miss her.Condolences to her family/admirers