मोदी सरकार 2.0 के बजट को ममता बनर्जी ने बताया दृष्टिविहिन, कहा- ये है चुनाव का इनाम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को संसद में पेश आम बजट को 'पूरी तरह दृष्टिविहीन' बताया और कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी. ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रया दी. उन्होंने लिखा कि बजट 2019 'पूरी तरह दृष्टिविहीन' समूचा दृष्टिकोण पटरी से उतरा हुआ. उन्होंने कहा कि इस पर, न केवल उनका लगाया हुआ उपकर है, बल्कि खासतौर से बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क है, जिस कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 2.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे.

#Budget2019 is completely visionless. In fact, the total vision is derailed. On top of it, not only have they imposed cess but also special additional excise duty on petrol and diesel leading to price increase by nearly Rs 2.50/litre for petrol and Rs 2.30/litre for diesel 1/2