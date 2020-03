पश्चिम बंगाल : ममता बनर्जी के मंत्री ने पहना कोरोनावायरस 'रक्षा कवच', सड़क पर घूम-घूमकर लोगों से लॉकडाउन में घर पर रहने को बोले

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री स्वप्न देवनाथ प्रोटेक्टिव सूट (Protective Gear) पहनकर लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कोरोनावायरस महामारी को फैलने से रोका जा सके. उन्होंने अपने कंधे पर एक माइक्रोफोन लटकाया हुआ है और माइक से बोल-बोलकर लोगों से घर में रहने का आग्रह किया. यह घटना पश्चिम बंगाल के बुर्दवान जिले के लॉर्ड कर्जन गेट इलाके की है.

#WATCH West Bengal Minister Swapan Debnath wearing protective gear urges citizens to stay at home during lockdown to prevent the spread of #Coronavirus, at Lord Curzon Gate area of Burdwan (29.03) pic.twitter.com/FGPu9u8jmg