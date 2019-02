कोलकाता के हाईवोल्टेज ड्रामे में सीआरपीएफ की एंट्री, CBI ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा

चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के घर जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम के अफसरों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में हाईवोल्टेज ड्रामा जारी है. हालांकि CBI के पांचों अफसरों को छोड़ दिया गया है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं. वहीं दूसरी तरफ, अब कोलकाता में सीबीआई कार्यालय के बाहर CRPF की टुकड़ी पहुंच गई है और मोर्चा संभाल लिया है. बताया जा रहा है कि कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को बुलाया गया है. इस बीच खबर है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है और उनसे मिलने का समय मांगा है. सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने कहा कि हम अपने वरिष्ठ कानूनविदों के संपर्क में हैं और उनसे बातचीत जारी है. वे जैसा कहेंगे, उसके अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा.

सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने कहा कि राजीव कुमार के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चिटफंड घोटाले की जांच कर रहे हैं. इस मामले में तमाम सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है. हमें सारे दस्तावेज नहीं सौंपे जा रहे हैं. दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है. आरजेडी चीफ लालू यादव, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ एकजुटता दिखाई है. तो वहीं, भाजपा इस मामले पर राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर है. आपको बता दें कि इससे पहले कमिश्वर राजीव कुमार के घर पहुंचे सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया था. पुलिस ने CBI अधिकारियों को वारंट दिखाने को कहा और उन्हें कमिश्वर आवास के अंदर जाने से रोक दिया.

Interim CBI chief M Nageshwar Rao to ANI: They have taken charge of all the evidence, seized all the documents. They have not been cooperating with us in handing over all the documents and a lot of evidence has been destroyed or caused to disappear. https://t.co/c2bDy5ExAL