ममता बनर्जी व राज्यपाल में फिर उभरीं तल्खियां, गवर्नर बोले- बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति भयावह

राज्यपाल जनदीप धनखड़ ने ट्वीट किया था, ''मेरे निर्देशों के बारे में ममता बनर्जी के कार्यालय को सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की विकट एवं विस्फोटक स्थिति के बारे में मुझे तत्काल जानकारी दें. मुख्य सचिव को दोपहर दो बजे तक जवाब देने के निर्देश दिए गए.''

Unfortunately CS @MamataOfficial has made no response and thus sent a message-‘Hope keeping in view the august office you occupy and the applicable legal regime, you'll revisit your non responsive approach and communicate to constitutional head as indicated by ACS to Governor.' https://t.co/Rr3kuqWTzLpic.twitter.com/WM6FxDi2b6