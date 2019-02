डिनर पर राहुल ने छात्रों से क्या कहा था? जानें उस दिन की कहानी, 20 साल की प्रतिष्ठा की जुबानी

20 वर्षीय प्रतिष्ठा देवेश्वर उन छह छात्रों में शामिल थीं, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्षराहुल गांधी (Rahul Gandhi)से डिनर पर मुलाकात की थीं. प्रतिष्ठा ने एनडीटीवी को बताया, 'मुझे कांग्रेस (Congress)दफ्तर से कॉल आया था और कहा गया कि हमारी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात होगी और उनके साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. लेकिन हमें नहीं बताया गया था कि हमारी मुलाकात राहुल गांधी से होगी. जब हमने काफी सुरक्षा, मीडिया को देखा तो हमें लगा कि हम किसी अहम नेता से मिलेंगे.'(यहां देखें पूरा शो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'मन की बात' के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 'अपनी बात राहुल के साथ' के पहले एपिसोड में दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा प्रतिष्ठा भी शामिल हुई थीं. सोशल मीडिया पर मंगलवार को कांग्रेस ने इसका वीडियो कैम्पेन जारी किया. प्रतिष्ठा से जब एनडीटीवी ने पूछा कि क्या है स्क्रिप्टिड था? तो उसने बताया, 'बिल्कुल नहीं. हमें कहा गया था कि आप वही रहें, जो आप हैं. आप जिस पर भी बात करना चाहते हैं उस पर बात करें. यह स्क्रिप्टिड नहीं था. यह सब बहुत सहज, बहुत स्पष्ट, बहुत वास्तविक था.'

फिर उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी से मिलकर कैसा लगा तो कहा, 'राहुल गांधी बहुत ही आकर्षक और अपने जवाब में बहुत विचारशील लगे. उन्होंने सतही जवाब नहीं दिए. वहां कुछ पल ऐसे भी थे, जब उन्होंने वास्तव में स्वीकार किया कि उदाहरण के लिए विकलांगता एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनेताओं ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया है.'

साथ ही प्रतिष्ठा ने कहा, 'मैं गांधी से पहले और भी नेताओं से मिल चुकी हैं, उनका रवैया यह रहता था कि 'उन्हें सब कुछ मालूम है.' लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं था. वह चर्चा के लिए तैयार थे, टेबल पर जिसने भी जो कहा, वह सीखने के लिए तैयार थे.'

I met a group of really interesting students from all over India, for dinner a few days ago. I learnt a lot from the wonderful exchange of ideas & perspectives. Here's a short video with the highlights of our interaction.#ApniBaatRahulKeSaathpic.twitter.com/H9pW3t1ur1