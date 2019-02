चिटफंड केस : पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील और CBI का हलफनामा

चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर राजीव कुमार जांच में सहयोग करें. हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार शिलांग सीबीआई के सामने पेश होंगे. इसके साथ ही कमिश्नर, पश्चिम बंगाल डीजीपी और मुख्य सचिव को अवमानना मामले में नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक जवाब मांगा है. इसके बाद तय किया जाएगा कि तीनों को तलब किया जाए या नहीं. अब मामले की सुनवाई 20 फरवरी को होगी. गौरतलब है कि रविवार को शाम को सारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई की एक टीम पूछताछ के लिए कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर पहुंची थी लेकिन उसको कोलकाता पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया और पूरी टीम को हिरासत में ले लिया. इसके बाद सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं. दूसरी ओर सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.

सीबीआई का हलफनामा

इससे पहले आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एक हलफनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक सीबीआई चिटफंड घोटाले की जांच के लिए गठित SIT चीफ राजीव कुमार की भूमिका की जांच कर रही है. राजीव कुमार ने चिट फंड केस में निष्क्रियता और सेलेक्टिव कार्रवाई की है. सीबीआई के पास पुलिस और चिट फंड कंपनियों के बीच गठजोड़ के सबूत हैं. ये एसआईटी, सारदा, मेसर्स रोज वैली और टॉवर ग्रुप जैसी चुनिंदा कंपनियों को ढाल देती थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य में सत्ता में पार्टी को बहुत बड़ा योगदान दिया है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में एजेंसी ने कुछ लेनदेन का रिकार्ड भी हासिल किया है. ये रिकार्ड कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में है जहां तीन फरवरी को कोलकता पुलिस ने घेराव किया था. सीबीआई का दावा है कि एसआईटी ने उन कंपनियों को सरंक्षण दिया है जिन्होंने टीएमसी को 'योगदान' दिया.

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर पेश अभिषेक मनु सिंघवी की दलील

वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह प्रताड़ित करने की कोशिश है. सीबीआई इतनी हड़बड़ी में क्यों है. 5 सालों से कोई एफआईआर नहीं हुई है. सबूतों से छेड़खानी के मामले में राजीव कुमार के खिलाफ एक भी शिकायत आईपीसी के तहत नहीं दर्ज की गई है.



