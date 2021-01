प्राइवेसी विवाद के बीच आई WhatsApp की सफाई : "दोस्तों और परिवार के साथ की गई चैट सेफ"

निजता विवाद के बीच व्हाट्सएप का यह दूसरा स्पष्टीकरण है. इससे पहले, कंपनी ने कहा कि नीति में बदलाव से सिर्फ व्हाट्स के बिजनेस अकाउंट पर प्रभाव पड़ेगा.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP